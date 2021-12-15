Відключення на кілька годин можуть відбуватися або через невідкладні ремонтні роботи на лініях електропередачі, або через аварійні ситуації, пов'язані з погодними умовами.

В Україні з початку опалювального сезону не було жодних віялових відключень електроенергії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час вступного слова на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"З початку опалювального сезону ніяких віялових відключень споживачів, тобто, відключень, пов'язаних з заходами примусового зниження споживання, не відбувалося. Графіки обмеження потужності та аварійного відключення не застосовувалися. Це офіційне повідомлення "Укренерго", і тільки" Укренерго" може застосовувати такі обмеження", - сказав він.

Також прем'єр додав, що"кількагодинні відключення, які можуть відбуватися в тому чи іншому населеному пункті, – це або невідкладні ремонтні роботи на лініях електропередачі, про які попереджають заздалегідь, або аварійні ситуації, пов'язані з погодними умовами".

Ризик віялових відключень:

12 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняв, що підстав для віялових відключень електроенергії немає, попри складну ситуацію із запасами вугілля не теплових електростанціях.

Автор: Дмитро Шварц