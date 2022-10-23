Майже 90% вирогідності того, що мешканцям області слід готуватись до відключення електрики у постійному графіку.

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив, чи розглядають потребу у віялових відключеннях електроенергії в області.

Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на питання про те, чи існує зараз потреба у віялових відключеннях на Хмельниччині і чи слід мешканцям області готуватись до відключення електроенергії у постійному графіку.

"Щодо такої потреби завтра зранку вже зможу точно сказати. Але я думаю, що все ж таки, ми до цього будемо приходити, щоб частково відключати в одному місті на декілька годин і переключати в інше. Внаслідок ракетних обстрілів ми не розуміємо де саме постраждала наша критична інфраструктура і в залежності від того, як ми щось відновлюємо, бачимо, де треба щось перекрити. Точний графік на сьогоднішній день не можна зробити, поки ми всю енергосистему не побачимо, де є проблематика. Але до того, що ми мусимо трохи почекати і що будуть відключення, то я майже на 90% впевнений ",- акцентував Гамалій.

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Він додав щодо оперативної ситуації з відновленням електропостачання на Хмельниччині після масованого ракетного удару окупантів 22 жовтня.

"Електроенергія дійсно подана "Укренерго", зі своєї сторони компанія зробила роботу. Але далі все теж треба розкидати по всім споживачам і не всюди ми можемо це зробити. Внаслідок терористичних російських ракетних обстрілів є і на внутрішніх мережах проблеми. По Хмельницькому району це практично 2 тис. споживачів, які не підключені ще, але робота триває. Маємо надію, що до кінця цього дня ми підключимо всіх. Більше проблема в Шепетівському районі, але там заживлена вся критична інфраструктура. По місту Нетішин зараз якраз починають підключати деякі вулиці і будемо мати надію, що найближчим часом відновимо повністю. Поки що відновлена критична інфраструктура, водопостачання, водовідводи. Також всюди, де це можливо, працюють генератори",- поінформував Гамалій.

Голова Хмельницької ОВА нагадав, що Хмельниччина минулого тижня була серед тих областей, які найбільше скоротили споживання електроенергії.

"Ми були в лідерах минулого тижня серед тих областей, де було зменшено електроспоживання - зменшилось до 20%. Зараз, коли ми все відновимо, буде зрозуміло наскільки нам ще треба буде зменшити",- підкреслив Гамалій.

Ракетні удари по Хмельницькій області 22 жовтня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 23 жовтня компанія "Укренерго" повідомила, що було відновлено живлення Хмельниччини після масованого ракетного удару окупантів 22 жовтня. Тривають роботи з відновлення енергопостачання Рівненщини, Черкащини та на Волині.

22 жовтня зранку російські загарбники масово вдарили ракетами по території України. На Хмельниччині два райони залишились без світла внаслідок ворожих "прильотів".

В "Укренерго" заявили, що окупанти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень зіставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що через чергову зухвалу атаку окупантів на інфраструктуру України від електропостачання було відключено майже 1,5 млн абонентів у семи областях.

Українців закликали з 07:00 до 23:00 мінімізувати користування електроенергією.

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