Масштаб пошкоджень енергетичних об’єктів України внаслідок сьогоднішніх атак ворога може перевищувати наслідки масштабної атаки 10-12 жовтня.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Сьогодні, 22 жовтня, рашисти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня. Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" приступлять до відновлення щойно рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань. Спеціалісти "Укренерго" вживають всіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах, які наразі залишилися без світла", – йдеться в повідомленні.
В "Укренерго" сповістили, що наразі вимушено застосовані обмеження енергопостачання в низці регіонів, а саме:
- Київ
- Київська область
- Чернігівська область
- Черкаська область
- Житомирська область
- Сумська область
- Харківська область
- Полтавська область
- Дніпропетровська область
- Запорізька область
- Кіровоградська область.
"Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками", – наголосив оператор.
Обстріли енергетичної інфраструктури України: що варто знати
Як повідомляв УНІАН, внаслідок масованого ракетного удару 10 жовтня постраждала інфраструктура більше ніж 30 населених пунктів.
У наступні дні атаки на енергетичну інфраструктуру тривали. З 10 по 18 жовтня 408 об'єктів української інфраструктури зазнали ворожих атак і руйнувань. З 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій.
Через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в областях України почали відключати світло.
Обстріли України 22 жовтня: що варто знати
Вранці суботи було оголошено повітряну тривогу по всій території України. Вона тривала близько трьох годин. У цей час росіянами було завдано ударів по низці областей України.
За інформацією Командування Повітряних Сил ЗСУ, ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області, випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555).
Крім того, рашисти атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Усього – 16 пусків.
Повітряні Сили в різних регіонах України знищили 18 ракет ворога з 7 до 11 ранку. Це 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 5 крилатих ракет "Калібр".
Внаслідок обстрілів знеструмлено Кіровоградську, Рівненську, Хмельницьку, Волинську області. Також перебої зі світлом в Черкаській області – через пошкодження енергетичної інфраструктури Кіровоградищи.
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