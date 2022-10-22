Більш ніж в 10 регіонах обмежено електропостачання.

Масштаб пошкоджень енергетичних об’єктів України внаслідок сьогоднішніх атак ворога може перевищувати наслідки масштабної атаки 10-12 жовтня.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Сьогодні, 22 жовтня, рашисти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня. Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" приступлять до відновлення щойно рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань. Спеціалісти "Укренерго" вживають всіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах, які наразі залишилися без світла", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

В "Укренерго" сповістили, що наразі вимушено застосовані обмеження енергопостачання в низці регіонів, а саме:

Київ

Київська область

Чернігівська область

Черкаська область

Житомирська область

Сумська область

Харківська область

Полтавська область

Дніпропетровська область

Запорізька область

Кіровоградська область.

"Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками", – наголосив оператор.

Обстріли енергетичної інфраструктури України: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, внаслідок масованого ракетного удару 10 жовтня постраждала інфраструктура більше ніж 30 населених пунктів.

У наступні дні атаки на енергетичну інфраструктуру тривали. З 10 по 18 жовтня 408 об'єктів української інфраструктури зазнали ворожих атак і руйнувань. З 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій.

Через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в областях України почали відключати світло.

Обстріли України 22 жовтня: що варто знати

Вранці суботи було оголошено повітряну тривогу по всій території України. Вона тривала близько трьох годин. У цей час росіянами було завдано ударів по низці областей України.

За інформацією Командування Повітряних Сил ЗСУ, ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області, випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555).

Крім того, рашисти атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Усього – 16 пусків.

Повітряні Сили в різних регіонах України знищили 18 ракет ворога з 7 до 11 ранку. Це 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 5 крилатих ракет "Калібр".

Внаслідок обстрілів знеструмлено Кіровоградську, Рівненську, Хмельницьку, Волинську області. Також перебої зі світлом в Черкаській області – через пошкодження енергетичної інфраструктури Кіровоградищи.

Вас також можуть зацікавити новини: