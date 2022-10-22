Гірше, ніж 10-12 жовтня: в "Укренерго" попередили про значні пошкодження енергетичної інфраструктури / фото depositphotos.com

Масштаб пошкоджень енергетичних об’єктів України внаслідок сьогоднішніх атак ворога може перевищувати наслідки масштабної атаки 10-12 жовтня.

Про це повідомили в "Укренерго". 

"Сьогодні, 22 жовтня, рашисти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня. Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" приступлять до відновлення щойно рятувальники  ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань. Спеціалісти "Укренерго" вживають всіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах, які наразі залишилися без світла", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

В "Укренерго" сповістили, що наразі вимушено застосовані обмеження енергопостачання в низці регіонів, а саме:

  • Київ
  • Київська область
  • Чернігівська область
  • Черкаська область
  • Житомирська область
  • Сумська область
  • Харківська область
  • Полтавська область
  • Дніпропетровська область
  • Запорізька область 
  • Кіровоградська область.

"Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками", – наголосив оператор.

Обстріли енергетичної інфраструктури України: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, внаслідок масованого ракетного удару 10 жовтня постраждала інфраструктура більше ніж 30 населених пунктів.

У наступні дні атаки на енергетичну інфраструктуру тривали. З 10 по 18 жовтня 408 об'єктів української інфраструктури зазнали ворожих атак і руйнувань. З 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій. 

Через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в областях України почали відключати світло.

Обстріли України 22 жовтня: що варто знати

Вранці суботи було оголошено повітряну тривогу по всій території України. Вона тривала близько трьох годин. У цей час росіянами було завдано ударів по низці областей України. 

За інформацією Командування Повітряних Сил ЗСУ, ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області, випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555).

Крім того, рашисти атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Усього – 16 пусків.

Повітряні Сили в різних регіонах України знищили 18 ракет ворога з 7 до 11 ранку. Це 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 5 крилатих ракет "Калібр".

Внаслідок обстрілів знеструмлено Кіровоградську, Рівненську, Хмельницьку, Волинську області. Також перебої зі світлом в Черкаській області – через пошкодження енергетичної інфраструктури Кіровоградищи. 

Вас також можуть зацікавити новини: