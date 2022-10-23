Наразі по всій країні 70 ремонтних бригад ремонтують інфраструктуру після ракетних обстрілів.

В неділю, 23 жовтня, у чотирьох регіонах України запровадили обмеження на подачу електроенергії. Йдеться про Київську, Чернігівську, Черкаську та Житомирську області.

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що подачу електроенергії буде обмежено вимушено після ракетних ударів Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури.

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При цьому у компанії повідомили про відновлення живлення Хмельниччини, тривають роботи для відновлення енергопостачання Рівненщини, Черкащини та на Волині. По всій країні 70 ремонтних бригад працюють над відновленням інфраструктури.

"Сотні наших співробітників працюють 24/7, для якнайшвидшого відновлення енергопостачання в усіх постраждалих регіонах. Ми щиро дякуємо всім українцям, які сьогодні свідомо зменшують споживання електроенергії, особливо в пікові години – з 6:00 о 11:00 і з 17:00 до 23:00. Енергетикам зараз особливо потрібна ваша підтримка, щоб мати час для відновлення роботи пошкоджених рашистами енергооб’єктів. Тому просимо вас ощадливо ставитися до споживання електроенергії впродовж всього дня", – заявили в Укренерго.

Оператор системи передачі електроенергії України закликав не вмикати одночасно в мережу кілька потужних електроприладів, а пральними машинами, бойлерами, кондиціонерами та обігрівачами користуватися вночі, якщо це можливо.

Ракетний удар по енергосистемі України

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 жовтня російські загарбники масово вдарили ракетами по території України.

В "Укренерго" заявили, що окупанти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.

В ОП повідомили, що через чергову зухвалу атаку окупантів на інфраструктуру України від електропостачання відключено майже 1,5 млн абонентів у семи областях. Зокрема у Рівненській без електропостачання залишились 174 тис. 790 абонентів.

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