Також для безпеки та зручності містян на вулицях міста частково працюватиме зовнішнє освітлення.

Дніпро знову увійшло у графік планових, а не аварійних відключень електричної енергії. Тому у місті частково повернуть зовнішнє освітлення.

У департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради повідомили, що загальна кількість світильників у роботі не перевищуватиме 30%. Плановий режим роботи вуличного освітлення - до 21:00, мостів — до 00:00.

Зазначається, що включення зовнішнього освітлення сприятиме зменшенню розбійних нападів, дорожньо-транспортних пригод, фактів псування майна тощо. У міськраді додали також, що подальша робота зовнішнього освітлення залежатиме від ситуації в енергосистемі України.

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Ситуація з електроенергією у Дніпрі та області

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня російські окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети по Україні, 60 із яких збили сили протиповітряної оборони. В результаті ударів було уражено декілька об’єктів енергетичної інфраструктури в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Дніпропетровська область була повністю знеструмлена.

21 грудня голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що у області повертаються до графіків відключення світла. Енергетикам вдалося бiльш-менш стабілізувати систему, зазначив він. Зокрема, заживлена вся критична інфраструктура області. Підключені водогони та котельні.

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