Місто також запустило всі насосні станції.

Енергопостачання відновили вже понад половині мешканців Дніпра. Усі комунальні служби міста безперервно працюють спільно з енергетиками для поновлення електропостачання.

Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов у своєму Telegram, місто також запустило всі насосні станції.

"Зараз більше половини мешканців Дніпра вже зі світлом... Лікарні зберігають стабільне живлення (та можливість перепідключитися на генератори). Місто запустило всі насосні станції. Мешканці лівого берега вже з водою. На правому очікуємо її подачу десь у найближчі години", – написав мер.

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Філатов додав, що всі котельні правобережжя Дніпра працюють і подають тепло в будинки. Водночас на лівому березі міста опалення поки що отримують ті, хто заживлений від Придніпровської ТЕС.

Мер також нагадав, що у всіх райадміністраціях і соціальних центрах відкриваються "Пункти незламності". Там є тепло, вода й електрика.

Ситуація з електропостачанням в Україні

За словами президента України Володимира Зеленського, ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах. Але найважче поки в столиці та 15 областях.

Водночас у Харкові та області відновили електропостачання для 70% споживачів. Без світла ще залишаються тисячі людей.

Як зазначили в "Укренерго", станом на 19:00 24 листопада виробники електроенергії забезпечили близько 50% потреб споживання. Вже працює значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій.

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