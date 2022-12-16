Наразі вiдновленої потужності в мережi вистачає для мiнiмального заживлення критичної інфраструктури.

Через сьогоднішні ракетні удари росіян Дніпропетровська область була повністю знеструмлена, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ранкові удари росіян додали нових проблем нашій енергосистемi. Енергетики роблять усе можливе, щоб її стабілізувати. Аварійно-відновлювальні роботи можуть зайняти бiльше часу, нiж ранiше. Надто багато пошкоджень. Область була повністю знеструмлена", - зазначив він.

Разом з тим Резніченко повідомив, що наразі вiдновленої потужності в мережi вистачає для мiнiмального заживлення критичної інфраструктури.

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За його словами, першочергово енергетики пiдключають лiкарнi, каналізаційно-насосні станції, водогони, котельні. А вже потім вмикатимуть будинки.

"Робити прогнози поки зарано. Дякую усім службам, які працюють без упину, щоб повернути області світло, воду та тепло", - зазначив голова ОВА.

Атака Росії 26 грудня - вибухи в Дніпрі

Під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки окупантів українські військові збили над Дніпропетровщиною 10 ворожих ракет.

Сьогодні Резніченко вже інформував, що росіяни влучили по об’єктах енергетичної інфраструктури у різних районах області, зазначивши, що є серйозні руйнування. Він зазначив, що у Нікопольському та Криворізькому районах поранені троє працівників електропідстанцій.

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