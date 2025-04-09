Запаси сирої нафти в США знизилися минулого тижня.

Ціни на нафту в середу, 9 квітня, впали до мінімуму з лютого 2021 року. Це сталося на тлі побоювань щодо зростання попиту, спричиненого ескалацією торговельної війни між США та Китаєм, і прогнозів щодо зростання пропозиції.

Видання Reuters пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,39 долара, або 2,21%, до 61,43 долара за барель, а на американську нафту West Texas Intermediate впали на 1,50 долара, або на 2,52%, до 58,08 долара. Обидва контракти втратили до 4%, але потім скоротили втрати. Інвестори дедалі більше турбуються падінням попиту на сиру нафту та потенційним надлишком пропозиції.

"Агресивні відповідні заходи Китаю зменшують шанси на швидке укладення угоди між двома найбільшими економіками світу, викликаючи зростаючі побоювання економічного спаду по всьому світу. Зростання попиту на нафту в Китаї на 50-100 тисяч барелів на добу перебуває під загрозою, якщо торгова війна триватиме довше, однак посилення стимулів для збільшення внутрішнього споживання може пом'якшити втрати", - розповіла Є Лінь, віцепрезидент з ринків нафтових товарів Rystad Energy.

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Падіння нафти посилило прийняте минулого тижня рішення ОПЕК+ збільшити видобуток у травні на 411 000 барелів на день, що, на думку аналітиків, може призвести до профіциту на ринку.

Ціни на нафту - останні новини

За прогнозами Goldman Sachs, ціни на нафту Brent і WTI можуть знизитися до 62 і 58 доларів за барель до грудня 2025 року і до 55 і 51 долара за барель до грудня 2026 року. При цьому "екстремінальний" прогноз передбачає падіння цін нижче 40 доларів за барель.

На тлі падіння цін на нафтуціна на російську суміш ESPO 7 квітня вперше в історії опустилася нижче рівня західного цінового обмеження в 60 доларів за барель.

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