Вартість нафти впала до найнижчого рівня з квітня 2021 року.

Ціни на нафту продовжили падати, втративши понад 3% на фоні зростаючої торговельної напруженості між США та Китаєм. Це посилило побоювання інвесторів щодо глобального зниження економічної активності та падіння попиту на енергоносії, пише Reuters.

Зазначається, що вартість нафти марки Brent опустилися на 2,54 долара (3,9%) до 63,04 долара за барель, а WTI - на 2,5 долара (4,03%) до 59,49 долара. Обидва показники впали до найнижчого рівня з квітня 2021 року. При цьому минулого тижня Brent втратила майже 11%, а WTI - більше 10%.

У агентстві відмічають, що причиною падіння стало загострення торгового конфлікту. Китай оголосив про нові мита у 34% на американські товари у відповідь на кроки адміністрації Трампа. Імпорт нафти, газу та нафтопродуктів не потрапив під дію нових масштабних тарифів, запроваджених адміністрацією Трампа. Втім, така митна політика може спричинити зростання інфляції, уповільнити економічне зростання та загострити торговельні суперечки, що, своєю чергою, вплине на світові ціни на нафту.

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Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл зазначив, що нові тарифи Трампа "більші, ніж очікувалося", і економічні наслідки, включаючи вищу інфляцію та уповільнення зростання, ймовірно, також будуть такими.

Ціни на нафту і мита Трампа

Група ОПЕК+ погодилася на більш значне, ніж очікувалося, збільшення поставок нафти в травні. Це рішення ще більше знизило ціни на нафту, викликане митами президента Дональда Трампа.

Ціни на нафту 4 квітня досягли найнижчого рівня від середини пандемії коронавірусу 2021 року.

Також 4 квітня Китай оголосив про введення додаткових мит у розмірі 34% на імпорт зі США. Таким чином Пекін відповів на дії президента Дональда Трампа, що лише наблизило світ до повномасштабної торгової війни.

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