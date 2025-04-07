Мінфін РФ знизив свої очікування щодо цін на "чорне золото" цього року.

Падіння світових цін на нафту призвело до зниження ціни на найпопулярнішу російську нафту марки Urals до 50 доларів за барель. Ця ситуація посилила тиск на державний бюджет РФ, оскільки Кремль нарощує витрати для війни з Україною.

Видання Bloomberg пише, що 4 квітня ціна на нафту марки Urals з балтійського порту Приморськ впала до 52,76 долара. З моменту початку вторгнення в Україну барель торгується з великим дисконтом до світового еталона - нафти Brent.

Минулого місяця Міністерство фінансів Росії заявило, що очікує, що середня ціна на нафту в 2025 році буде ближчою до 60 доларів за барель замість 70 доларів, які країна заклала в бюджет на цей рік. За цього сценарію дефіцит бюджету збільшиться, але не більше ніж на 1% від валового внутрішнього продукту.

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Ціни на нафту - головні новини

Основні ціни на нафту впали слідом за широкомасштабними митами, які США оголосили минулого тижня щодо торгових партнерів країни, що затьмарило перспективи світового попиту. Крім того, група виробників ОПЕК+ пообіцяла збільшити видобуток наступного місяця, а Саудівська Аравія знизила ціни на нафту.

7 квітня ціни на нафту продовжили падати, втративши понад 3% на тлі зростаючої торговельної напруженості між США і Китаєм, що посилило побоювання інвесторів щодо глобального зниження економічної активності та падіння попиту на енергоносії.

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