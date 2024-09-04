У травні було оголошено про початок підготовчих робіт з будівництва на станції двох нових блоків – №4 та №5.

На Південноукраїнській атомній електростанції вийшов з ладу один із блоків. Про це з посиланням на два незалежні джерела повідомляє директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"‎Енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт"‎, – написав він на своїй Facebook-сторінці.

За словами Харченка, переможні реляції АТ НАЕК "Енергоатом", які стосувались дострокового завершення ремонтів, мають "не тільки радувати, але й лякати".

Відео дня

Експерт вважає, що якщо блоки будуть входити з ладу взимку, то країна опиниться у вкрай важкій ситуації.

Довідка УНІАН. Південноукраїнська атомна електростанція знаходиться в степовій зоні на лівому березі річки Південний Буг, неподалік він Южноукраїнська.

Станція має три енергоблока. Тип реакторів – ВВЕР-1000. Генеруюча потужність складає 3000 МВт.

Південноукраїнська АЕС - останні новини

У травні стало відомо про початок підготовчих робіт з будівництва на станції двох нових блоків – №4 та №5.

Крім того, під час масованого ракетно-дронового обстрілу росіянами енергетичних об’єктів України, який стався 26 серпня, було відключено енергоблок №3 Південноукраїнської атомної електростанції.

Вас також можуть зацікавити новини: