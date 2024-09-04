На Південноукраїнській атомній електростанції вийшов з ладу один із блоків. Про це з посиланням на два незалежні джерела повідомляє директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
"Енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт", – написав він на своїй Facebook-сторінці.
За словами Харченка, переможні реляції АТ НАЕК "Енергоатом", які стосувались дострокового завершення ремонтів, мають "не тільки радувати, але й лякати".
Експерт вважає, що якщо блоки будуть входити з ладу взимку, то країна опиниться у вкрай важкій ситуації.
Довідка УНІАН. Південноукраїнська атомна електростанція знаходиться в степовій зоні на лівому березі річки Південний Буг, неподалік він Южноукраїнська.
Станція має три енергоблока. Тип реакторів – ВВЕР-1000. Генеруюча потужність складає 3000 МВт.
Південноукраїнська АЕС - останні новини
У травні стало відомо про початок підготовчих робіт з будівництва на станції двох нових блоків – №4 та №5.
Крім того, під час масованого ракетно-дронового обстрілу росіянами енергетичних об’єктів України, який стався 26 серпня, було відключено енергоблок №3 Південноукраїнської атомної електростанції.