Про початок підготовчих робіт оголосили в "Енергоатомі".

НАЕК "Енергоатом" розпочинає підготовчі роботи з будівництва нових енергоблоків на Південноукраїнській атомній електростанції. Про це оголосив в.о. голови правління АТ "Енергоатом" Петро Котін під час робочої поїздки на АЕС.

"Ми розпочинаємо підготовку до будівництва двох нових енергоблоків на майданчику ПАЕС. Враховуючи нагальні потреби України в сучасній надійній генерації та тривалий цикл будівництва, ми повинні розпочати цей процес уже сьогодні, здійснити інженерно-вишукувальні та передпроектні роботи, провести необхідні розрахунки тощо. Нагадаю, що згідно з Енергетичною стратегією України до 2050 року нам потрібно мати 24 ГВт атомних потужностей", – заявив Котін.

За його словами, на Південноукраїнській АЕС, де наразі експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт, буде збудовано два нових енергоблоки №4 та №5 за технологією АР1000 Westinghouse.

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Вказується, що підготовчі роботи та всі видатки на будівництво за рахунок коштів Енергоатома. Кошти державного та місцевих бюджетів, а також кошти чи обладнання, що спрямовуються для відновлення вітчизняної енергетичної інфраструктури, яка постраждала внаслідок російських обстрілів, Енергоатомом не використовуються.

Атомна енергетика України

Україна та Westinghouse домовились про будівництво девʼяти нових енергоблоків за технологією АР1000. У квітні 2024 року на Хмельницькій АЕС було закладено перший куб бетону інфраструктури енергоблока № 5.

В "Енергоатомі" раніше заявляли, що на окупованій росіянами Запорізькій АЕС немає ліцензованого персоналу для запуску її в роботу, який анонсував Володимир Путін, а самодіяльність російських фахівців на станції може призвести до ядерного інциденту.

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