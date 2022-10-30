Область розділили на три черги, які вимикатимуть за встановленим графіком.

У Полтавській області вводять віялові відключення електроенергії за чітким графіком.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.

"Відключення світла повинні бути максимально справедливими та прогнозованими. Люди мають знати, коли та на скільки в них зникне електроенергія. Тому Полтавщина впроваджує графіки погодинного відключення", - заявив він.

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За словами Луніна, область розділили на три черги, які вимикатимуть за встановленим графіком.

Відключення електроенергії в Україні

29 жовтня в НЕК "Укренерго" повідомили, що вранці відключень енергопостачання по Україні не було. У компанії пояснили, що на вихідних споживання знижується за рахунок того, що не працює більшість офісів, і багато людей загалом починає користуватися електрочайниками, плитами тощо пізніше, ніж в робочий день.

В "Укренерго" зазначили, що для того, щоб відновити нормальну роботу мереж і їх енергоживлення, потрібен дуже великий обсяг ремонтних робіт, які тривають 24/7.

Масштабні відключення в Україні почалися після того, як протягом 10-12 жовтня Росія завдала масованих ракетних та авіаційних ударів, у тому числі й по енергетичних об’єктах. В результаті було зруйновано третину електростанцій. Через це влада закликала українців до свідомого споживання електроенергії у пікові години.

19 жовтня радник міністра з питань енергетики Олександр Харченко повідомив, що близько 40% енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено.

Пізніше, у ніч проти 27 жовтня російські окупанти здійснили понад 6 атак дронами-камікадзе по території Київщини. Внаслідок атак по енергетичній інфраструктурі в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання.

27 жовтня голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба попередив жителів Київської області про можливість довготривалих, понад 4 години, відключень електроенергії.

29 жовтня президент Володимир Зеленський запевнив, що робиться усе для того, щоб відключення електрики стали максимально передбачуваними для споживачів.

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