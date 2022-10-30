Передбачено 12 черг відключення тривалістю по 3 години кожна з 7:00 до 22:00.

У Харкові та області з 31 жовтня почнуться відключення електроенергії відповідно до розробленого спільно із обленерго графіку, що має мінімізувати дискомфорт харків'ян.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що всього буде 12 черг відключення тривалістю по 3 години кожна з 7:00 до 22:00.

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"Відключень не буде у деокупованих населених пунктах Харківської області. Індивідуально пропрацьовуємо питання із підприємствами, адже деякі виробництва не можуть зупиняти процеси", - зауважив Синєгубов.

Графік відключень електроенергії в Харкові та області:

З графіком також можна ознайомитись за посиланням.

Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України

Як повідомляв УНІАН, з 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій, що стало причиною масштабних відключень електропостачання. Через це влада закликала українців до свідомого споживання електроенергії у пікові години.

19 жовтня радник міністра з питань енергетики Олександр Харченко повідомив, що близько 40% енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено.

Згодом в Офісі президента України заявили, що з 20 жовтня по всій країні вводитимуться обмеження на постачання електричної енергії, а також починаючи з 07:00 до 23:00 необхідно мінімізувати користування електроенергією.

У ніч проти 27 жовтня російські окупанти здійснили понад шість атак дронами-камікадзе по території Київщини. Внаслідок атак по енергетичній інфраструктурі в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання.

27 жовтня голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба попередив жителів Київщини про можливість довготривалих, а саме понад 4 години, відключень електроенергії.

29 жовтня президент Володимир Зеленський запевнив, що робиться усе для того, щоб відключення електрики стали максимально передбачуваними. Він також знову закликав українців свідомо ставитися до споживання електрики.

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