Українцям необхідно підготуватися до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін.

"Укренерго" вводить екстрені обмеження на споживання електроенергії. Старі графіки відключення світла неактуальні, вже на початку наступного тижня з'являться нові.

Про це повідомляється на сторінці ДТЕК "Київські електромережі" у Facebook.

"Друзі, енергосистема країни зазнала нових пошкоджень. Внаслідок цього в Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК "Укренерго" вводить безпрецедентні екстрені обмеження", - йдеться у повідомленні.

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Також у ДТЕК навели слова голови Київської ОВА Олексія Кулеби, який попередив про необхідність підготовки до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін.

"Наразі графіки аварійних відключень, які складені напередодні, не актуальні. На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення. Компанія працює над підготовкою нових, більш зручних графіків, які будуть враховувати поточний стан енергосистеми. Вони будуть оприлюднені на початку наступного тижня. Ми повідомимо про це додатково", - додали у ДТЕК.

Відключення світла: що відомо

10 жовтня РФ почала масовані ракетні атаки. Рашисти зруйнували третину електростанцій, внаслідок чого в Україні почалися масштабні відключення світла.

У ніч на 27 жовтня РФ продовжила атакувати України, окупанти запустили понад 6 дронів-камікадзе у бік Київської області. Атаки рашистів призвели до того, шо у столиці та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% від споживання.

27 жовтня стало відомо, що мешканцям Київщини слід підготуватися до до довготривалих відключень світла, які можуть тривати навіть понад 4 години.

28 жовтня УНІАН вже повідомляв, що відключення почнуться також у Харкові.

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