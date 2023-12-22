В області вітер і прогнозується сильний сніг у Карпатах.

Через несприятливі погодні умови енергетики попереджають про можливі відімкнення електропостачання по області. Про це написала голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук у Telegram.

Вона зазначає, що через сильні пориви вітру уже знеструмлені деякі населені пункти Прикарпаття.

"Йдеться про аварійні вимкнення. Повністю знеструмлено 6 населених пунктів і 7 – частково. Найбільше вимкнень у Долинській та Яремчанській територіальних громадах", - повідомила голова ОДА. При цьому вона додала, що бригади уже працюють над відновленням електропостачання.

Онищук зазначає, що протягом доби синоптики прогнозують погіршення погодних умов, зокрема, посилення південно-західного вітру до 25-30 м/с та сильний сніг у Карпатах (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

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Як повідомляв УНІАН, до України йде потужна негода: оголошено ІІ рівень небезпечності. За даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю та суботу на Закарпатті та Прикарпатті очікується сніг, місцями - з дощем, подекуди ожеледь.

Синоптики також попередили про дуже сильний вітер. При цьому на високогір'ї Карпат очікується сильний сніг, хуртовини, а пориви вітру сягатимуть 25-30 м/с.

Йдеться про реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

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