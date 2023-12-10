Показовою для нової російської тактики є удари по об'єктах критичної інфраструктури України 8 грудня.

Росія перейшла до узгодженої кампанії повітряних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Як повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, РФ намагається зруйнувати енергетичну інфраструктуру України. Показовою для російської тактики є атака 8 грудня 2023 року.

У той день росіяни:

Відео дня

вперше з вересня 2023 року завдали потужних ударів по Києву та центральній Україні з використанням важких бомбардувальників;

ворожі літаки, найімовірніше, Ту-95, запустили не менше 16 крилатих ракет повітряного базування зі своєї типової операційної зони над Каспійським морем;

було здійснено атаку ракетами, скоріш за все, AS-23a KODIAK (так позначають ракети Х-101, Х-102 у НАТО).

"Ймовірно, це було початком більш скоординованої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України", – пояснили розвідники.

Очевидно, росіяни накопичували ці ракети для зимових ударів. Більшість цілей українська ППО збила.

Повітряні атаки на Україну

З початку грудня окупанти масовано атакують українську територію дронами і ракетами. Зокрема у ніч на 8 грудня вороги атакували Україну безпілотниками типу Shahed із району Приморсько-Ахтарська, повідомили Повітряні сили. Там додали, що окупанти також запустили зенітні керовані ракети С-300 з території "Бєлгородської народної республіки". "Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА Shahed-136/131 та шести зенітних керованих ракет С-300", - йшлося у повідомленні.

А вже зранку 8 грудня Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Вас також можуть зацікавити новини: