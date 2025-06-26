Очікується, що система розмитнення відновить роботу найближчим часом.

На українському кордоні спостерігається колапс з розмитненням пального, повідомляє enkorr.

За словами учасників ринку, затримки з розмитненням бензовозів почалися ще 24 червня. Як зазначає джерело видання в Енергетичній митниці, причина проблеми - збій у взаємодії інформаційних систем митниці та податкової.

"У Держмитниці є програма, яка автоматично зв’язується з базою податкової, щоб перевірити наявність ліцензії, - це одна з обов’язкових умов для розмитнення. Вчора цей зв'язок порушився. Система не бачить ліцензію - і не дає оформити вантаж", - пояснює співрозмовник.

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Очікується, що програма має запрацювати найближчим часом.

Ускладнила ситуацію і проблема на польському боці кордону. Зі слів перевізників, у Польщі також "висла" митна система.

"Програмне забезпечення у поляків зависло, тільки годину тому знову запрацювало. За цей час пропустили лише 15 машин", - повідомив один із трейдерів.

Ситуація з бензином в Україні - останні новини

Раніше в Нацбанку заявили, що темпи зростання цін на пальне в Україні можуть пришвидшитись у поточному році до понад 13%. Уповільнити зростання може зниження світових цін на нафту.

Вартість бензину та дизелю в Україні останнім часом зростала, переважно, через підвищення цін на нафту через ірансько-ізраїльську війну та удари РФ по Кременчуцькому НПЗ. Водночас, засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін висловив думку, що після спадання геополітичної напруженості на Близькому Сході ціни розвернуться у зворотній бік, однак повільніше, "оскільки у нас все дорожчає швидше, ніж дешевшає".

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