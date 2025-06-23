Вартість може наблизитися до 70 гривень за літр преміального палива.

Вартість бензину на АЗС у найближчі два тижні зросте в середньому до 63-64 гривень за літр та 67-68 грн/літр за преміальні сорти через зростання світових цін на нафту та ударів Росії по Кременчуцькому нафтопереробному заводу.

Водночас дизельне пальне подорожчає до близько 62 грн/літр. Такий прогноз у коментарі УНІАН зробив засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін. За його словами, це буде актуально, якщо ціна на нафту не буде перевищувати 75 доларів за барель.

"По заправках все дуже просто рахується. Наші мейджори (найбільші гравці ринку, – УНІАН) ОККО, WOG хочуть 14-15 гривень на літрі, тобто роздрібна вартість (дизельного пального, – УНІАН) може сягнути 62 гривні/літр, оскільки вони не купують у перекупів. І по бензину – 63-64 гривні/літр. Відповідно, вартість преміального сорту палива зросте до 67-68 грн/літр, хоча його собівартість вища на 30 копійок/літр. Тут додатковий фактор Кременчуцького НПЗ (Росія нещодавно завдала повторного удару по заводу, – УНІАН). Дещо ускладнилася логістика бензину. Але це тимчасове явище, яке за 2-3 тижні зійде нанівець", – зауважив експерт, додавши, що автогаз подорожчає на дві гривні.

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При цьому, як наголошує експерт, ринок палива в Україні наразі є стабільним.

"Ринок в Україні стабілізувався. Якщо в четвер-п’ятницю спекулянти качали гуртову ціну до 50 гривень за літр дизельного палива, то зараз вже вартість впала до 49 гривень. І ця ціна завищена на 2 гривні", – зауважив він, зазначивши, що за останній тиждень гуртова ціна дизельного палива зросла на 6 гривень/літр.

Дмитро Льоушкін додав, що після спадання геополітичної напруженості на Близькому Сході ціни розвернуться у зворотній бік, однак повільніше, "оскільки у нас все дорожчає швидше, ніж дешевшає".

Чи перекриє Іран ключову протоку

Говорячи про побоювання щодо перекриття Ормузької протоки, через яку постачається близько п’ятої частини світового видобутку нафти, і, як наслідок, стрибка цін на нафту, Дмитро Льоушкін зауважив, що не вірить у такий сценарій. Він додав, що рішення парламенту Ірану, який рекомендував перекрити протоку, ще нічого не означає.

"Я не вірю в перекриття Ормузької протоки. Вони можуть змінювати датчики, супутники, GPS-навігацію. Можливо, навіть якийсь корабель спробують затопити. Але вона достатньо широка. Для того, аби її перекрити, потрібно провести серйозну операцію та затопити, наприклад, 20 супертанкерів, і все одно якісь лоцмани будуть проходити по ній… Неподалік знаходиться авіабаза США. Навряд вони в себе під носом допустять таку ситуацію. Тому я сумніваюся, що це відбудеться", – зауважив експерт, також висловивши сумнів в тому, що ірансько-ізраїльська війна затягнеться надовго.

Удари США по Ірану та ціни на пальне в Україні

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки в ніч на 22 червня завдали ударів по Ірану. Зокрема, було атаковано ядерні об’єкти Фордо, Натанз та Ісфахан. Президент США Дональд Трамп заявив про знищення усіх трьох об’єктів.

У відповідь офіційний Тегеран заявив про можливе закриття Ормузької протоки – ключової артерії для постачання нафти. За словами аналітиків, це може призвести до стрибка цін на нафту до понад 100 доларів за барель, але вдарить по Ірану та його союзникам.

Зростання напруженості на Близькому Сході також підштовхнуло вгору світові ціни на нафту. Після фактичного вступу США в ірансько-ізраїльську війну котирування "чорного золота" злетіли до 5-місячних максимумів, що призвело до зростання цін на бензин і в Україні.

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