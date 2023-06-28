Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 34 центи, або 0,47%, до 72,60 доларів за барель.

28 червня ціни на нафту зросли на тлі більшого, ніж очікувалося, скорочення запасів в США і занепокоєння щодо підвищення процентних ставок.

Як повідомляє Reuters, ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 34 центи, або 0,47%, до 72,60 доларів за барель на 06:26 за Гринвічем. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) підвищилися на 26 центів, або 0,38%, до 67,96 доларів за барель.

Станом на 12:22 за Києвом ф'ючерси на нафту Brent піднялися до 73,09 доларів за барель.

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Обидва контракти впали приблизно на 2,5% на попередній сесії через сигнали про те, що центральні банки можуть не припинити підвищення процентних ставок.

Як йдеться в матеріалі, запаси сирої нафти впали приблизно на 2,4 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 23 червня. Запаси бензину впали приблизно на 2,9 мільйона барелів у порівнянні з позначками в 126 тис барелів.

Аналітики кажуть, що ринки намагаються позбутися страхів, що більш високі процентні ставки вплинуть на глобальне зростання і попит на нафту.

Ситуація з нафтою

5 червня 2023 року ОПЕК+ досягла угоди про зниження загальних цільових показників видобутку з 2024 року ще на 1,4 мільйона барелів на добу.

Російська квота видобутку нафти в 2024 році зменшиться на 650 тисяч барелів на добу. В ОПЕК заявили, що мета скорочень – зупинити падіння цін на нафту на світовому ринку.

Станом на 26 червня 2023 року провалився Російський заколот змінив ціни на нафту. Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,3% до 74,78 долара за барель.

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