Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,3% до 74,78 долара за барель.

Невдалий заколот російських найманців спровокував зростання цін на нафту, так як викликав питання щодо поставок сирої нафти.

Як повідомляє Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,3% до 74,78 долара за барель, а нафта в США подорожчала з тією ж різницею до 70 доларів, відігравши невелику частину втрат, понесених минулого тижня.

Станом на 12:31 за Києвом нафта марки Brent коштувала 74,31 долара за барель. Ф'ючерси на S & P 500 зросли на 0,2%, а валютні ринки в цілому залишалися стабільними.

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"Геополітичний ризик на тлі внутрішньої нестабільності в Росії збільшився. Таким чином, ми, ймовірно, побачимо незначне зростання цін на нафту в найближчі дні, якщо ситуація не погіршиться", - заявив аналітик Rystad Energy Хорхе Леон.

"Я не думаю, що ринок зможе розібратися, якщо будуть якісь наслідки. Люди можуть подумати, що в кінцевому рахунку влада Путіна тут ослабла. Можливо, українці наважаться активізувати свої контрнаступи", - сказав Рей Аттрілл, глава відділу валютної стратегії Національного банку Австралії в Сіднеї, зазначивши при цьому, що без очевидного прогресу азіатські торговці зосередяться на Китаї.

Невдалий заколот в Росії

24 червня 2023 року російські найманці з ПВК ім Вагнера підняли заколот, захопивши Ростов і заявивши про намір піти на Москву, вимагаючи усунення російських воєначальників, які відповідають за війну в Україні.

Потім приватна армія Вагнера відступила після угоди, яка гарантувала їхню безпеку та вигнання їхнього лідера Євгена Пригожина до Білорусі.

Станом на ранок 26 червня кримінальну справу щодо збройного заколоту (ст. 279 КК РФ) проти засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина не було припинено.

Скорочення видобутку нафти

5 червня 2023 року ОПЕК+ (Організація країн-експортерів нафти - ред.), до якої входить і Росія, на зустрічі у Відні досягла угоди про зниження загальних цільових показників видобутку з 2024 року ще на 1,4 мільйона барелів на добу.

Російська квота видобутку нафти в 2024 році зменшиться на 650 тисяч барелів на добу. В ОПЕК заявили, що мета скорочень – зупинити падіння цін на нафту на світовому ринку.

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