НАК "Нафтогаз України" має намір відновити імпорт газу в разі необхідності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час брифінгу.
"З лютого "Нафтогаз" у разі необхідності буде імпортувати газ в тих обсягах, які потрібні для забезпечення безпеки його поставок", - сказав він.
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Міністр також зазначив, що зараз запаси газу є достатніми для проходження осінньо-зимового періоду.
Запаси газу:
Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.
До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.
У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.
Станом на 2 січня 2022 року запаси природного газу у підземних сховищах України становили 13,54 млрд кубометрів з максимальної ємності 31 млрд куб. м.
Імпорт газу:
- 12 листопада 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на те, що при необхідності зможе збільшити імпорт природного газу через територію Словаччини.
- Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 4 грудня склали 15,94 млрд кубометрів, що майже на 38,4% менше торішніх показників.
- У зв'язку з тим, що з 1 жовтня "Газпром" припинив транзит газу в напрямку Угорщини, починаючи з жовтня імпорт газу з ЄС в Україну переорієнтувався на інші напрямки — з Польщі та Словаччини.
- При цьому, порівняно з минулим роком, за 11 місяців 2021 року Україна скоротила імпорт газу більш ніж в 6 разів – з 15,6 до 2,55 млрд куб.м газу. А експорт і реекспорт склав 2,207 млрд куб. м.
- Станом на 8 грудня 2021 року Україна відправила в ЄС у п'ятдесят разів більше газу, ніж купила.
- У 2021 році обсяг транспортування природного газу з Європейського Союзу в Україну склав 2,6 млрд куб. м, що у 6 разів менше, ніж у 2020 році.