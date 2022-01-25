За словами міністра, зараз запаси газу достатні для проходження осінньо-зимового періоду.

НАК "Нафтогаз України" має намір відновити імпорт газу в разі необхідності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час брифінгу.

"З лютого "Нафтогаз" у разі необхідності буде імпортувати газ в тих обсягах, які потрібні для забезпечення безпеки його поставок", - сказав він.

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Міністр також зазначив, що зараз запаси газу є достатніми для проходження осінньо-зимового періоду.

Запаси газу:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Станом на 2 січня 2022 року запаси природного газу у підземних сховищах України становили 13,54 млрд кубометрів з максимальної ємності 31 млрд куб. м.

Імпорт газу: