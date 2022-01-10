Українські ПСГ заповнені менш ніж на половину - 13,2 млрд куб. м.

За сім днів запаси газу у підземних сховищах (ПСГ) України скоротилися на 2,6%, або на 360 млн куб. м.

Як повідомляється на сайті державної компанії "Оператор ГТС України", станом на 8 січня запаси природного газу становили 13,18 млрд кубометрів при максимальній ємності 31 млрд куб. м.

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Відбір газу зі сховищ сповільнився до 50-60 млн кубометрів на добу у зв'язку з потеплінням.

Для порівняння: наприкінці грудня 2021 року газ зі сховищ відбирався на рівні близько 70-80 млн кубометрів на добу.

При цьому закачування газу не відбувається.

На сьогодні українські газові сховища заповнені на 42,5%.

Запаси газу:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

Ціна на газ: