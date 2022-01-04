За вісім днів запаси газу у підземних сховищах (ПСГ) України скоротилися на 4,4%, або на 628 млн куб. м.
Як повідомляється на сайті Державної компанії "Оператор ГТС України", станом на 2 січня запаси природного газу становили 13,54 млрд кубометрів з максимальної ємності 31 млрд куб. м.
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На початку грудня 2021 року добове викачування було на рівні 60-70 млн куб.м, а зараз приблизно 70-80 млн куб. м. закачування не відбувається.
На сьогодні українські газові сховища заповнені на 43,6%.
При цьому, станом на 2 січня 2021 року в сховищах знаходилося 23,6 млрд куб.м газу, вони були заповнені на 76%.
Запаси газу:
Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.
До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.
У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.
Ціна на газ:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.
- 24 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали з 2,1 тис.дол. до 1,3 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 28 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали до 1151 доларів за тисячу кубометрів.