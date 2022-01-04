Українські ПСГ заповнені менше ніж наполовину - 13,5 млрд куб. м.

За вісім днів запаси газу у підземних сховищах (ПСГ) України скоротилися на 4,4%, або на 628 млн куб. м.

Як повідомляється на сайті Державної компанії "Оператор ГТС України", станом на 2 січня запаси природного газу становили 13,54 млрд кубометрів з максимальної ємності 31 млрд куб. м.

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На початку грудня 2021 року добове викачування було на рівні 60-70 млн куб.м, а зараз приблизно 70-80 млн куб. м. закачування не відбувається.

На сьогодні українські газові сховища заповнені на 43,6%.

При цьому, станом на 2 січня 2021 року в сховищах знаходилося 23,6 млрд куб.м газу, вони були заповнені на 76%.

Запаси газу:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Ціна на газ: