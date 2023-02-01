Глава компанії зазначив, що в українських будинках буде тепло до кінця зими.

НАК "Нафтогаз України" додатково отримав безповоротний фінансовий грант у розмірі 200 млн євро для закупівлі газу.

Як повідомив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов у Facebook, "Нафтогаз" додатково залучив близько 200 млн євро грантової допомоги для проходження цього опалювального сезону.

"В українських будинках буде тепло до кінця зими", - написав Чернишов. За його словами, відповідну угоду підписали сьогодні з Європейським банком реконструкції та розвитку як підсумок наполегливої роботи.

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"Цей результат - також показник суттєвої підтримки України норвезьким урядом, який через ЄБРР надав вказане безповоротне грантове фінансування. Вдячний партнерам за те, що вони допомагають нашій країні в ці складні часи", - додав глава компанії.

Опалювальний період під час війни:

У січні 2023 року Чернишов за підсумками візиту на Всесвітній економічний форум у Давосі заявив, що Україна отримає допомогу у фінансуванні та резервуванні додаткових обсягів газу, необхідних для проходження опалювального сезону.

24 січня 2023 року Кабінет Міністрів надав дозвіл НАК "Нафтогаз України" на отримання коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на екстрені закупівлі газу.

На початку січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Норвегія готова забезпечити Україну необхідним обсягом газу на цю зиму.

Також він заявив, що Україна для подолання дефіциту енергоресурсів через російський терор потребує електроенергії з Європи на 800 млн євро та додаткових 2 млрд куб.м газу.

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