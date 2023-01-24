Це чотири незалежні члени і два представники держави.

Кабінет міністрів затвердив на посаді членів Наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз" шістьох переможців відбору - чотирьох незалежних членів і двох представників держави.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В якості незалежних членів призначені: Анфіннсен Тор Мартін, Ван дер Хейден Людо Альберт, Маріно Ентоні Вільям і Хуквед Річард Марк", - повідомляється в Telegram-каналі уряду.

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В якості представників держави призначені Наталія Бойко і Ростислав Шурма.

Ситуація з наглядовою радою "Нафтогазу":

28 квітня 2021 року Кабінет міністрів припинив повноваження членів Наглядової ради "Нафтогазу", а також голови правління Андрія Коболєва і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

З 27 вересня 2021 року НАК "Нафтогаз України" працював без наглядової ради. Тоді були звільнені представники держави. З цього часу функції наглядової ради виконував Кабінет міністрів України.

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