Грантова угода перевищить 3 млрд грн.

Кабінет міністрів надав дозвіл НАК "Нафтогаз України" на отримання коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на екстрені закупівлі газу.

Відповідне розпорядження № 53-р ухвалили на засіданні 23 січня.

"Надати згоду на вчинення акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" угоди на суму, що перевищує 3 млрд гривень, зокрема укладення з Європейським банком реконструкції та розвитку грантової угоди (фінансування екстрених закупівель газу "Нафтогазом") на умовах, які додаються до оригіналу", - йдеться в документі.

Відео дня

Ситуація з газом:

20 жовтня 2022 року в "Нафтогазі" назвали умову, за якої Україні знадобиться імпорт газу цієї зими.

24 жовтня 2022 року в "Нафтогазі" попередили про найгіршу зимув історії.

У січні 2023 року голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов за підсумками візиту на Всесвітній економічний форум у Давосі заявив, що Україна отримає допомогу у фінансуванні та резервуванні додаткових обсягів газу, необхідних для проходження опалювального сезону.

На початку січня 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Норвегія готова забезпечити Україну необхідним обсягом газу на цю зиму.

Також він заявив, що Україна для подолання дефіциту енергоресурсів через російський терор потребує електроенергії з Європи на 800 млн євро та додаткових 2 млрд куб.м газу.

Вас також можуть зацікавити новини: