Ним став президент і CEO канадської енергокомпанії Tenaz Energy Ентоні Марино.

Новим головою наглядової ради НАК "Нафтогаз України" став президент і CEO канадської енергетичної компанії Tenaz Energy Ентоні Марино.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook.

"Щойно на засіданні наглядової ради "Нафтогазу" було обрано її голову. Вітаю Ентоні Марино з обранням! Ентоні має значний управлінський досвід. Зараз є президентом і CEO енергетичної компанії Tenaz Energy", - написав він.

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Наглядова рада "Нафтогазу"

28 квітня 2021 року Кабінет міністрів припинив повноваження членів Наглядової ради "Нафтогазу", а також голови правління Андрія Коболєва і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

З 27 вересня 2021 року "НАК Нафтогаз України" працював без наглядової ради. Тоді були звільнені представники держави. Відтоді функції наглядової ради виконував Кабінет міністрів України.

3 листопада 2022 року уряд призначив екс-міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова новим головою правління НАК "Нафтогаз України". Одразу Кабінет Міністрів доручив обраному голові розпочати нову конкурсну процедуру обрання та призначення наглядової ради компанії.

24 січня 2023 року Кабмін призначив нова наглядову раду "Нафтогазу".

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