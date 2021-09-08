Кабінет міністрів отримав заяви про звільнення трьох незалежних членів наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".
Про це на засіданні уряду повідомив перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко.
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"Пропонується Міністерству економіки разом з "Нафтогаз України" вжити заходів щодо проведення відбору на три посади незалежних членів наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", - сказав Любченко.
Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що до кінця листопада буде проведено відбір і призначення чотирьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".
Кадрові перестановки в "Нафтогазі":
28 квітня Кабінет міністрів припинив повноваження членів наглядової ради "Нафтогазу", а також голови правління Андрія Коболєва і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.
У НАЗК вважають, що підписання контракту НАК "Нафтогаз України" з Вітренко порушує закон, адже раніше він "працював на посаді заступника міністра енергетики України та виконував обов'язки керівника цього міністерства, впливаючи одночасно на "Нафтогаз". У НАЗК подали позов до суду про припинення контракту. Вітренко заявляє, що його призначення на посаду було законним.
7 вересня Шмигаль доручив першому віце-прем'єр-міністру-міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня оголосити конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу". Шмигаль зазначив, що конкурс має закінчитися в листопаді 2021 року, а не пізніше ніж до 1 травня 2022 року має відбутися конкурс на посаду Голови правління наглядової ради.