До кінця листопада буде проведено відбір і призначення чотирьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

Кабінет міністрів отримав заяви про звільнення трьох незалежних членів наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це на засіданні уряду повідомив перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко.

Читайте такожШмигаль доручив оголосити конкурс з відбору 4-х членів наглядової ради "Нафтогазу"

"Пропонується Міністерству економіки разом з "Нафтогаз України" вжити заходів щодо проведення відбору на три посади незалежних членів наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", - сказав Любченко.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що до кінця листопада буде проведено відбір і призначення чотирьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

Кадрові перестановки в "Нафтогазі":

28 квітня Кабінет міністрів припинив повноваження членів наглядової ради "Нафтогазу", а також голови правління Андрія Коболєва і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

У НАЗК вважають, що підписання контракту НАК "Нафтогаз України" з Вітренко порушує закон, адже раніше він "працював на посаді заступника міністра енергетики України та виконував обов'язки керівника цього міністерства, впливаючи одночасно на "Нафтогаз". У НАЗК подали позов до суду про припинення контракту. Вітренко заявляє, що його призначення на посаду було законним.

7 вересня Шмигаль доручив першому віце-прем'єр-міністру-міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня оголосити конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу". Шмигаль зазначив, що конкурс має закінчитися в листопаді 2021 року, а не пізніше ніж до 1 травня 2022 року має відбутися конкурс на посаду Голови правління наглядової ради.

Автор: Ігор Орел