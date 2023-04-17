Зараз усі зусилля спрямовуються на підготовку до наступної зими.

Оператор газосховищ України "Укртрансгаз", що є частиною групи "Нафтогаз", розпочав сезон закачування газу в підземні газосховища. Про це повідомив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов в Facebook.

"Відтепер блакитне паливо накопичується для наступного опалювального сезону 2023/2024. Завдяки сприятливим погодним умовам попередній сезон відбору газу з підземних сховищ став одним із найкоротших в Україні за останні роки", - написав він.

Так, із 7 жовтня 2022 року з українських підземних газосховищ було відібрано трохи більше 5,5 мільярдів куб.м газу. За його словами, зараз усі зусилля спрямовуються на підготовку до наступної зими.

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Опалювальний сезон в Україні - деталі

14 квітня офіційно завершено опалювальний сезон 2022/2023 років по всій території України. Деякі міста почали вимикати опалення в кінці березня.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, на завершення опалювального сезону Україна виходить з профіцитом потужності, з достатніми запасами газу та вугілля.

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