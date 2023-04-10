Найбільший стрибок за рік ціна реалізації газу зробила у вересні, додавши відносно серпня 66% – 39,9 тис. грн за тис. куб.

Фактична ціна реалізації природного газу в Україні на кінець березня зменшилась на 10% відносно попереднього місяця і становила 18,6 тис. грн за тисячу кубометрів.

Як повідомляє прес-служба Міністерства економіки, в лютому фактична ціна газу становила 20,7 тис. грн за тис. куб., а у жовтні – 23,7 тис. грн за тис. куб.

Найбільший стрибок за рік ціна реалізації газу зробила у вересні, додавши відносно серпня 66% – 39,9 тис. грн за тис. куб.

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Падіння вартості продажу газу в Україні відбувається на фоні здешевлення блакитного палива в Європі, звідки Україна його імпортує.

Ціна на газ - деталі

25 серпня 2022 року ціна на газ у Європі досягала рекордної позначки – 316 євро за МВт-год, або 3,3 тис. доларів за тисячу кубометрів. Блакитне паливо дорожчало на фоні повної зупинки постачання газу "Північним потоком" на початку вересня.

На початку березня 2023 року ціни на газ були на рівні 450 дол. за тис. куб.м.

ЄС запустив новий щоденний показник для угод зі скрапленим природним газом (LNG).

Найбільша державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування", що є частиною групи "Нафтогаз", пробурила розвідувальну свердловину, яка є найпотужнішою свердловиною за останні 2,5 роки на вже виснаженому родовищі, з видобутком 460 тис.куб. м газу на добу.