"Нафтогаз" розпочав підготовку до наступного опалювального сезону 2023/2024 років.

В Україні офіційно завершено опалювальний сезон 2022/2023 років. Про це повідомив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Як йдеться у повідомленні на сайті "Нафтогазу", Чернишов подякував керівникам міст та областей, з якими компанія тісно працювала протягом цієї найважчої зими, залишаючись на зв'язку 24/7 та оперативно вирішували всі питання. Також він подякував героям-газовикам, які безпосередньо забезпечували видобуток і постачання блакитного палива та відновлювали пошкоджені об'єкти. "Попри обстріли, ракетний терор та постійну небезпеку", - зазначив Чернишов.

Він також повідомив, що Група "Нафтогаз" вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону 2023/2024 років.

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"Як би ворог не намагався залишити українців без світла та тепла, всі разом ми не дозволили йому це зробити. Впевнений, що отриманий за минулий рік досвід допоможе нам гідно пройти й наступну зиму", - наголосив очільник Групи "Нафтогаз".

Завершення опалювального сезону в Україні

Як повідомляв УНІАН, у Києві опалювальний сезон завершився 8 квітня. А в Одесі опалювальний сезон 2022/2023 вирішили закінчити ще 31 березня. З 1 квітня у місті розпочались планові роботи з ремонту теплового господарства.

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