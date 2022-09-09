"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" кошти за послуги з організації транспортування природного газу, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.

Національна акціонера компанія "Нафтогаз України" подала прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі щодо дій російського "Газпрому".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що "Нафтогаз вимагає від "Газпрому" кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.

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"Ми змусимо "Газпром" заплатити. "Нафтогаз" також оцінює можливість заявлення додаткових вимог. Ми використаємо наш досвід перемог над "Газпромом" в арбітражі", - цитує прес-служба голову правління компанії Юрія Вітренко.

Нагадаємо, 30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали новий контракт на транзит газу до Європи строком на п'ять років з можливістю пролонгації на десять років.

Документом передбачено, що російський "Газпром" має прокачати через Україну мінімальний обсяг газу в 65 млрд куб. м у перший рік і по 40 млрд куб. м - у наступні чотири роки.

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