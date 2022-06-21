Якщо "Газпром" не змінить свою позицію щодо транзиту, то наступного місяця українська сторона матиме право звертатися до міжнародного арбітражу, зазначив голова правління "Нафтогазу".

Російський "Газпром" недоплачує Україні за транзит газу, через що НАК "Нафтогаз України" готується до ініціювання нового міжнародного арбітражу.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час прес-конференції.

За його словами, згідно з умовами діючого контракту із "Газпромом", у сторін є 45 днів на самостійне владнання суперечок і тільки після цього строку можна звертатися до арбітражу.

"Наступного місяця цей строк спливає, і якщо не станеться дива - тобто "Газпром" змінить свою позицію, то це означатиме, що наступного місяця ми матимемо право звертатися до міжнародного арбітражу", - сказав він.

Вітренко додав, що "Нафтогаз" використовуватиме всі можливості, які є у компанії відповідно до цього контракту, включаючи подачу позову в арбітраж.

"Дійсно "Газпром" зараз недоплачує за транзит, за ті заброньовані обсяги, які є доступними для нього", - пояснив голова компанії.

Нагадаємо, "Газпром" у червні почав суттєво скорочувати поставки російського газу в Європу, що викликало занепокоєння щодо поповнення сховищ на зиму.

30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали новий контракт на транзит газу до Європи строком на п'ять років з можливістю пролонгації на десять років.

Документом передбачено, що російський "Газпром" має прокачати через Україну мінімальний обсяг газу в 65 млрд куб. м у перший рік і по 40 млрд куб. м - у наступні чотири роки.

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