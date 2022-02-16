На тлі можливого військового вторгнення Росії на територію України Європа розглядає можливість зменшення поставок газу з Росії.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, повідомляє Reuters.
"Наші моделі на випадок часткового порушення або подальшого скорочення поставок газу "Газпромом" тепер показують, що ми знаходимося скоріше в безпечній ситуації", - сказала фон дер Ляйен.
Глава Єврокомісії також зазначила, що ЄС зараз веде переговори про можливість поставок скрапленого і природного газу з США, Катару, Єгипту, Азербайджану, Нігерії та Південної Кореї.
За словами глави Єврокомісії, Європа зацікавлена в зниженні залежності ЄС від російського газу і в разі обмеження поставок цілком впорається з ситуацією.
Російська агресія і постачання газу:
9 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що в разі нападу Росії на Україну Японія готова затвердити екстрені поставки надлишків природного газу до Європи.
14 лютого 2022 року на тлі загострення ситуації на українському кордоні уряд Італії заявив про те, що має намір знизити залежність від російського газу.
Ситуація з газом в Україні:
- Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.
- 28 січня 2022 року прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в першому кварталі 2022 року отримати близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку.
- Запаси газу в українських підземних сховищах станом на кінець січня 2021 року становили 21,2 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.
Ціна на газ:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.
- 14 лютого 2022 року на тлі ризику вторгнення російських військ в Україну в Європі злетіли ціни на газ.
- 16 лютого, після інформації про відведення російських військ від українського кордону ціни на газ впали.