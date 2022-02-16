За словами глави Єврокомісії, Європа зацікавлена в зниженні залежності ЄС від російського газу.

На тлі можливого військового вторгнення Росії на територію України Європа розглядає можливість зменшення поставок газу з Росії.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, повідомляє Reuters.

"Наші моделі на випадок часткового порушення або подальшого скорочення поставок газу "Газпромом" тепер показують, що ми знаходимося скоріше в безпечній ситуації", - сказала фон дер Ляйен.

Глава Єврокомісії також зазначила, що ЄС зараз веде переговори про можливість поставок скрапленого і природного газу з США, Катару, Єгипту, Азербайджану, Нігерії та Південної Кореї.

За словами глави Єврокомісії, Європа зацікавлена в зниженні залежності ЄС від російського газу і в разі обмеження поставок цілком впорається з ситуацією.

Російська агресія і постачання газу:

9 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що в разі нападу Росії на Україну Японія готова затвердити екстрені поставки надлишків природного газу до Європи.

14 лютого 2022 року на тлі загострення ситуації на українському кордоні уряд Італії заявив про те, що має намір знизити залежність від російського газу.

Ситуація з газом в Україні:

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

28 січня 2022 року прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в першому кварталі 2022 року отримати близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на кінець січня 2021 року становили 21,2 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

Ціна на газ: