Уряд Японії готовий затвердити екстрені поставки газу в Європу вже сьогодні.

У разі нападу Росії на Україну Японія готова затвердити екстрені поставки надлишків природного газу до Європи.

Про це повідомляє японська газета Nikkei.

Як повідомляє видання, на сьогодні запаси скрапленого природного газу (СПГ) енергетичних компаній Японії на 10% перевищують торішній показник.

Енергетичні компанії країни готові організувати постачання сланцевого скрапленого газу безпосередньо з родовищ на півночі Америки.

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Уряд країни може затвердити екстрені поставки СПГ вже сьогодні.

Ситуація з газом в Японії:

У 2020 році Японія закупила близько 74,5 млн тонн ЗПГ, вона посідає перше місце за обсягом імпорту у світі.

Ситуація з газом в Україні:

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

28 січня 2022 року прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в першому кварталі 2022 року отримати близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на кінець січня 2021 року становили 21,2 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

1 лютого Україна вперше почала фізичний імпорт газу з Угорщини. Цей напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть і в разі відсутності транзиту.

1 лютого 2022 року "Газпром" у два рази збільшив транзит газу через Україну.

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні 2022 року скоротився на 57% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 1,66 млрд кубометрів.

"Газпром" і транзит газу:

Довгостроковий договір "Газпрому" з Польщею на транзит газу закінчився у 2020 році. Відтоді потужності відрізка розподіляються на аукціонах.

Зараз трубопровід перейшов в реверсний режим, по ньому газ гойдається з Німеччини до Польщі. "Газпром" перейшов на подобове бронювання потужностей магістралі, хоча до цього викуповував їх на місяць.

У грудні 2021 року "Газпром" відмовлявся бронювати потужності польської ділянки трубопроводу "Ямал-Європа".

Газ по газопроводу "Ямал-Європа", який зазвичай йде на захід до Німеччини, з 21 грудня працює в реверсивному режимі і йде на схід до Польщі.

Очікувалося, що постачання газу повернуться до свого звичайного режиму експорту на захід після того, як "Газпром" забронював транзитні потужності.

Але, приблизно після години прокачування в західному напрямку, платформа Gascade показала, що трубопровід зупинився в обох напрямках.

8 лютого 2022 року "Газпром" знизив обсяги транзиту через українську ГТС і не забронював постачання газу через Польщу до Німеччини по газопроводу "Ямал-Європа".

Ціна на газ: