Станом на 14 лютого 2022 року Росія відмовилася нарощувати транзит газу через Україну.

На тлі загострення ситуації на українському кордоні та зростання ризику вторгнення російських військ на територію України, уряд Італії має намір знизити залежність від російського газу.

Про це заявив заступник голови італійського МЗС Манліо Ді Стефано, повідомляє Repubblica.it.

Як повідомляє видання, на тлі російської агресії Європа зіткнулася зі зростанням ціни на газ. У зв'язку з цим, за словами Манліо Ді Стефано, італійській владі варто звернути увагу на Алжир, Азербайджан та Туркменістан як альтернативних постачальників.

"Ми маємо думати про середньострокову і довгострокову перспективу, про поновлювані джерела енергії, але ми не можемо ігнорувати короткострокову перспективу і маємо працювати з найнадійнішими партнерами", — сказав він.

Таким партнером може стати Алжир, додав Манліо Ді Стефано. Крім того, він нагадав про важливість Трансадріатичного газопроводу (TAP) для диверсифікації джерел енергоресурсу, оскільки по ньому поставляється азербайджанський газ.

Трансадріатичний газопровід:

Трансадріатичний газопровід - трубопровід для транспортування природного газу з Каспійського та Близькосхідного регіонів до Західної Європи. Введений в експлуатацію в листопаді 2020 року.

Маршрут газопроводу протяжністю в 520 км, проходить через Грецію, Албанію, Адріатичне море (офшорна Частина) та Італію. Розробники проекту - Швейцарська EGL, норвезька Statoil, німецький E.ON Ruhrgas. Передбачувана потужність газопроводу - 10 млрд м3 на рік, з можливістю збільшення пропускної здатності до 20 млрд.

Японія і постачання газу в Європу:

9 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що в разі нападу Росії на Україну Японія готова затвердити екстрені поставки надлишків природного газу до Європи.

Ситуація з газом в Україні:

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

28 січня 2022 року прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в першому кварталі 2022 року отримати близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на кінець січня 2021 року становили 21,2 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

Транзит газу:

Довгостроковий договір "Газпрому" з Польщею на транзит газу закінчився у 2020 році. Відтоді потужності відрізка розподіляються на аукціонах.

Зараз трубопровід перейшов в реверсний режим, по ньому газ гойдається з Німеччини до Польщі. "Газпром" перейшов на подобове бронювання потужностей магістралі, хоча до цього викуповував їх на місяць.

У грудні 2021 року "Газпром" відмовлявся бронювати потужності польської ділянки трубопроводу "Ямал-Європа".

Газ по газопроводу "Ямал-Європа", який зазвичай йде на захід до Німеччини, з 21 грудня працює в реверсивному режимі і йде на схід до Польщі.

Очікувалося, що постачання газу повернуться до свого звичайного режиму експорту на захід після того, як "Газпром" забронював транзитні потужності.

Але, приблизно після години прокачування в західному напрямку, платформа Gascade показала, що трубопровід зупинився в обох напрямках

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні 2022 року скоротився на 57% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 1,66 млрд кубометрів.

1 лютого Україна вперше почала фізичний імпорт газу з Угорщини. Цей напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть і в разі відсутності транзиту.

1 лютого 2022 року "Газпром" у два рази збільшив транзит газу через Україну.

8 лютого 2022 року "Газпром" знизив обсяги транзиту через українську ГТС і не забронював постачання газу через Польщу до Німеччини по газопроводу "Ямал-Європа".

Станом на 14 лютого 2022 року Росія відмовилася нарощувати транзит газу через Україну.

Ціна на газ: