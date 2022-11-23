Всі міста, селища і регіони Європи закликають приєднатися до кампанії.

В рамках ініційованої главою Європарламенту Робертою Мецолою та мером Флоренції, президентом Eurocities Даріо Нарделлою програми "Генератори надії" найбільші міста Європи подарують Україні електрогенератори та трансформатори.

Як пише CNN, програма спрямована на забезпечення енергією основних об'єктів країни (лікарні, школи, станції водопостачання, центри допомоги, притулки і так далі).

"Європейський парламент і ЄС чудово продемонстрували солідарність з Україною на гуманітарному, військовому та фінансовому фронтах. Тепер їм потрібна практична підтримка, щоб пережити зиму. Я закликаю всі міста, селища і регіони по всій Європі приєднатися до кампанії "Генератори надії", – заявила Мецола на прес-конференції 23 листопада.

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До програми підключилася організація Eurocities, що об'єднує понад 200 великих європейських міст, Нарделла наголосив, що пожертвувавши генератори і трансформатори, європейські міста допоможуть гарантувати, що українські міста зможуть справлятися з повсякденними завданнями найкращим чином.

Він закликав діяти якомога швидше, оскільки "настала зима, електрики і газу немає, не можна втрачати час".

Ситуація в енергосистемі України станом на 23 листопада

Вдень 23 листопада Росія вкотре здійснила масовану ракетну атаку по Україні. В "Укренерго" попереджали, що були попадання по об'єктах енергетичної інфраструктури, через що у всіх регіонах відбуваються аварійні відключення.

Як повідомили в Нацполіціі, протягом дня зафіксовано попадання ракет у 16 об'єктів інфраструктури на території України.

Зокрема, через ракетну атаку Росії деякі райони Києва були частково знеструмлені, вся столиця залишилася без тепло- і водопостачання. Було знеструмлено Львів, відновлюють електропостачання Волині.

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