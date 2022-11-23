Відповідну резолюцію підтримали понад 570 європарламентарів.

Європейський парламент у середу, 23 листопада, визнав Росію державою-спонсором тероризму. ЄП підтримав відповідну резолюцію, повідомляє Reuters.

Документ підтримали 575 європарламентарів, 8 висловилися проти, а ще 24 - утрималися, повідомляє "Європейська правда".

У резолюції зазначається, що загарбники в Україні здійснюють "невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру", унаслідок чого загинули тисячі осіб. Крім того, супротивник здійнює звірства - катування, сексуальне насильство, страти без слідства та суду, викрадення.

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У проекті документу йшлося, що РФ порушує принципи Статуту ООН, через неї майже повністю зруйновано Маріуполь, виникла гуманітарна криза.

"Європарламент наголошує, що цілеспрямовані напади та звірства, здійснювані Російською Федерацією проти цивільного населення України, руйнування цивільної інфраструктури та інші серйозні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права становлять акти терору проти українського населення та є воєнними злочинами... у світлі вищезазначеного визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму", - йдеться у тексті резолюції.

ЕП у зв’язку з таким рішенням закликав Євросоюз розробити правову базу для визначення країн спонсорами тероризму і держав, які використовують засоби тероризму, що спричинить запровадження проти низ низки обмежувальних заходів.

Європарламент закликає Раду Євросоюзу та європейських партнерів визнати РФ спонсором тероризму.

"Європарламент закликає до подальшого скорочення дипломатичних відносин з Росією та зведення контактів з її офіційними представниками на всіх рівнях до абсолютного необхідного мінімуму; закликає держави-члени ЄС закрити та заборонити російські державні установи, такі як Російські центри науки та культури, а також організації та асоціації російської діаспори, які діють під егідою та керівництвом російських дипломатичних представництв та просувають російську державну пропаганду по всьому світу", - зазначається у документі.

Водночас, ЄП закликав Євросоюз прискорити роботу над дев’ятим пакетом антиросійських санкцій.

Президент України Володимир Зеленський у Twitter привітав рішення Європейського парламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

"Вітаю рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму", - зазначив український лідер.

Президент наголосив, що Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі.