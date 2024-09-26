Зазначається, що в країні з грудня планують збільшити видобуток.

Саудівська Аравія готова відмовитися від неофіційної ціни на нафту в 100 доларів за барель, готуючись до збільшення видобутку з 1 грудня. Королівство змирилося з очікуваним зниженням цін на нафту.

Видання Financial Times пише, що найбільший у світі експортер нафти спочатку планував збільшити видобуток від початку жовтня, але двомісячна затримка викликала різні спекуляції. При цьому ціна на нафту марки Brent на початку цього місяця ненадовго опустилася нижче 70 доларів, досягнувши мінімуму з грудня 2021 року.

Однак офіційні особи Саудівської Аравії мають намір відновити видобуток, як і планувалося, 1 грудня, навіть якщо це призведе до тривалого періоду зниження цін.

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Зміна мислення являє собою серйозну зміну для країни, яка на чолі інших членів ОПЕК+ неодноразово скорочувала видобуток з листопада 2022 року в спробі зберегти високі ціни.

Ціна на нафту марки Brent у середньому становила 99 доларів за барель у 2022 році, що стало найвищим показником за останні вісім років, оскільки наслідки вторгнення Росії в Україну викликали тривогу на ринках, але відтоді вона знизилася. Збільшення пропозиції з боку виробників, що не входять до ОПЕК, зокрема США, і слабкий попит у Китаї з часом знизили вплив скорочень видобутку групи.

За даними МВФ, Саудівська Аравія потребує ціни на нафту близько 100 доларів за барель, щоб збалансувати свій бюджет, оскільки наслідний принц Мухаммед бін Салман має намір профінансувати низку мегапроєктів, що лежать в основі амбітної програми економічних реформ.

Однак королівство вирішило, що не хоче й надалі поступатися часткою ринку іншим виробникам. У країні також вважають, що мають достатньо альтернативних варіантів фінансування, щоб пережити період зниження цін.

Варто зазначити, що Саудівська Аравія взяла на себе більшу частину скорочень у рамках ОПЕК+, зменшивши видобуток на 2 млн барелів на день за останні два роки, що становить понад третину загального обсягу скорочень членів організації.

Наразі королівство видобуває 8,9 млн барелів на день, що є найнижчим показником з 2011 року. Згідно з відкладеним планом зі скорочення видобутку, Саудівська Аравія буде щомісяця збільшувати видобуток на 83 000 барелів на добу, починаючи з грудня, що призведе до збільшення видобутку в цілому на 1 млн барелів на добу до грудня 2025 року.

Ціни на нафту - рішення ОПЕК+

Країни ОПЕК+ домовилися продовжити скорочення видобутку нафти до 2025 року, але залишили можливість для добровільних скорочень з боку восьми членів, які поступово згортатимуться з жовтня.

Скорочення включають 2 мільйони барелів на добу всіма членами ОПЕК+, перший раунд добровільних скорочень дев'ятьма членами на 1,66 мільйона барелів на добу і другий раунд добровільних скорочень вісьмома членами на 2,2 мільйона барелів на добу.

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