Серед головних факторів зростання – побоювання щодо ескалації на Близькому Сході.

Ціни на нафту зростають сьогодні через новини зі США, Китаю та Близького Сходу. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді зросли на 84 центи, або 1,14%, до 74,74 доларів за барель. У той же час, листопадові ф'ючерси на американську нафту WTI зросли на 92 центи, або 1,31%, до 71,29 долара.

Серед причин зростання – рішення Центрального банку Китаю щодо широких заходів грошового стимулювання та підтримки ринку нерухомості. Вони направлені на відновлення економіки, яка відчуває сильний дефляційний тиск.

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Ще одним фактором зростання експерти називають ескалацію на Близькому Сході. Раніше, нагадаємо, Ізраїль наніс масований удар по об'єктах "Хезболли", у той час як лідер руху Хасан Насралла заявив, що війна вступила в "нову фазу".

Нарешті, третім фактором зростання стала неспокійна погода в Атлантиці. Зараз трейдери уважно стежать за ситуацією, оскільки узбережжя Мексиканської затоки знаходиться під загрозою удару урагану.

Раніше американські компанії вже заявили про евакуацію персоналу з нафтовидобувних платформ.

Ціни на нафту – головні новини

Нагадаємо, на початку вересня ціни на нафту обвалились до найнижчих показників з початку року. Падіння пов’язували з економічними проблемами КНР. Окрім того, свою роль зіграло врегулювання політичної суперечки, яка виникла в Лівії через питання щодо контроля над Центральним банком.

Пізніше нафтові ціни дещо стабілізувалися. Це сталось, зокрема, через побоювання з приводу урагану "Франсін".

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