Не чіпай, то на блекаут: що допоможе подолати темряву

Напередодні нового опалювального сезону українці почали частіше задумуватися, як підготуватися до можливих блекаутів. Які товари допоможуть подолати темряву та холод, і за скільки їх можна придбати сьогодні, – розбирався УНІАН.

Не встигли ми сповна оговтатись від минулорічних блекаутів, як українців знову почали звідусіль попереджати, що вже невдовзі окупанти вдаватимуться до нового "енергетичного терору", аби занурити нас у пітьму. Але ми й без світла бачимо, ким росіяни є насправді.

"Ми виходимо з того, що в тактиці терористів нічого не зміниться, і з початком сезону вони знову почнуть масовані атаки на енергосистему. Безумовно, якщо є генератори - це добре, і вони мають бути", - наголошує міністр енергетики України Герман Галущенко.

Навчені минулорічним гірким досвідом життя без благ цивілізації, на цей раз в зимовий сезон ми маємо увійти більш підготовленими, ніж рік тому. Тож вже сьогодні варто згадати, де з минулого року лежать павербенки та свічки, і поповнити запаси.

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УНІАН поспілкувався з представниками торгових мереж, аби з’ясувати, які товари можуть стати у нагоді, чи варто очікувати на ажіотаж, та у яку копієчку сьогодні влетить підготовка до зими.

Тримаймо павербанки напоготові

Найпростіші та найдоступніші прилади, які допоможуть освітити наші домівки – це воскові свічки або лампи та ліхтарі, які працюють від акумуляторів. Ще один робочий варіант – LED-гірлянди на батарейках. Авжеж, не обійтись без павербанків (краще мати, як мінімум, по одному на кожного члена родини). Також у нагоді стануть зарядні станції та генератори.

За словами комерційного директора мережі "Фокстрот" В’ячеслава Склонного, вже зараз попит на ці товари зростає.

Крім того, є й менш очевидні прилади, що допоможуть забезпечити стабільну роботу домашніх електромереж.

"Не зайвим буде придбати реле напруги та стабілізатори (захищають електроприбори від різких стрибків напруги), джерела безперебійного живлення (забезпечують автономну роботу від акумуляторів із захистом від стрибків напруги)", – радить Склонний.

У "Епіцентрі" зазначили, що українці розпочали підготовку до ймовірних блекаутів ще минулого місяця. В результаті чого продажі генераторів у мережі зросли майже на 80 відсотків порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

"Найбільше українці купують побутові бензинові генератори, на які припадає понад 70 відсотків продажів. Найпопулярнішими за потужністю є агрегати на 2,5-3 кВт, які дають змогу забезпечити освітлення будинку та роботу деяких електричних приладів. Разом з тим, цьогоріч значно зросли продажі (у 7 разів!) більш потужних генераторів на 4-5,5 кВт", – повідомили в компанії.

Також мережа магазинів констатує пожвавлення попиту на портативні зарядні станції. В "Епіцентрі" розповідають, що в серпні продажі цих приладів перевищували обсяги минулорічної реалізації у понад 25 разів!

"Втім, настільки суттєва динаміка зростання пов'язана і з тим, що це відносно нова для України товарна категорія, про яку ще рік тому мало хто знав", – пояснюють в "Епіцентрі".

Тогорічного серпня ще мало хто задумувався, що осінньо-зимовий період пройде у темряві. Тому пік продажів товарів для проходження блекаутів припав вже на другу половину осені – саме тоді розпочалися масовані ворожі атаки та віялові відключення світла.

У мережі JYSK вже зараз відмічають ріст попиту на свічки та LED-гірлянди і лампи, які працюють від батарейок.

"Також завжди актуальні теплі та екстратеплі ковдри з натуральним та штучним наповнювачем, включно з популярними подвійними ковдрами "чотири сезони" (складаються з двох шарів: тонкого – для теплого сезону, товстого – для міжсезоння, а коли вони об’єднуються між собою – ковдра підходить для холодів – УНІАН), а також різноманітні теплі пледи", – додає керуюча магазину JYSK у Києві Марія Ведебура.

Поки що без ажіотажу

Всі пам’ятають, як минулої зими товари, що полегшували життя під час блекаутів, зміталися з полиць магазинів зі швидкістю світла (якого в домівках, на жаль, не було). На заваді не ставали навіть кількакратно завищені ціни.

На сьогодні попит на ці товари помірний, і торгівельні мережі поки не прогнозують його аномального сплеску.

"Якщо минулого року покупці були готові купувати будь-що, аби тільки підживити свої гаджети, запустити котел чи холодильник за відсутності світла, то зараз вони більш детально звертають увагу на бренд, фунціонал, якість та ціну", – помітили у "Фокстроті".

Представники магазинів електроніки "Алло" прогнозують, що і надалі ажіотажу, подібного до минулорічного, на ринку не буде.

"Після попередньої важкої зими більшість споживачів вже добре знається на технічних характеристиках генераторів, зарядних станцій, тому розуміє, який варіант найбільше підходить, та що саме слід вибрати, щоб пережити ймовірні блекаути. Тому цього року ми очікуємо на звичайне сезонне підвищення попиту", – говорять в компанії.

Ціни на ці товари, як зазначають ритейлери, також поки що тримаються на доступному рівні.

"Навесні цього року, коли в Україну почали надходити прямі поставки з Китаю, і ринок наситився товаром, ціни також суттєво впали і залишаються стабільними навіть зараз, коли ми знову фіксуємо зростання продажів. Враховуючи насиченість ринку товаром, вважаємо, що зараз передумови для суттєвого зростання цін на енергогенерувальні товари в Україні відсутні", – розповіла директорка напрямку "Автогрупа та інструменти" мережі "Епіцентр" Ольга Ющенко.

Втім, не всі магазини налаштовані так само оптимістично. У мережі "Фокстрот" застерігають, що із приходом холодів необхідних товарів ставатиме все менше, і ціни на них закономірно зростатимуть.

"Ми знову можемо зіткнутися з частковим дефіцитом та здорожчанням через те, що у нас, на жаль, немає виробництва подібних станцій. Здебільшого, все імпортоване з Китаю, де виробники уже підвищують вартість закупівлі. А під час сезону високого попиту ще й більшість логістичних компаній підвищують ціни на перевезення. Процес доставки ускладняється тим, що зарядні станції є небезпечним вантажем, а ввезення товару морем є неможливим", – наголосив комерційний директор компанії "Фокстрот" В’ячеслав Склонний.

Тож, якщо ви лише приглядаєтесь до зарядних станцій або генераторів, не наважуючись зробити дороговартісну покупку, можливо, саме зараз варто визначатися із вибором – кращого часу вже в цьому році може не бути.

"Як приклад, можемо розглянути історію поточного року. У грудні 2022 середня зарядна станція 600ВТ потужністю і ємністю 1,2 кВт коштувала 25-28 тисяч гривень. У червні, до відновлення ПДВ і за мінімального попиту та величезних залишків в країні, станції продавалися за 12-14 тисяч гривень. Сьогодні за таку станцію покупець вже заплатить 18-20 тисяч. На осінь постачальники нам вже анонсували підвищення близько 10 відсотків", – підкреслив комерційний директор мережі "Фокстрот".

Бюджет на базову підготовку

Найдоступнішими опціями для подолання темряви є свічки. В JYSK підрахували, що наразі упаковка із 20 свічок, кожна з яких горить близько 7-8 годин, коштує 300 гривень.

LED-гірлянду довжиною 290 сантиметрів можна придбати за 165 гривень. Ціни на лампи-нічники коливаються в межах 500 – 850 гривень. Ці товари працюють від батарейок, які наразі продаються, в середньому, по 100 грн за 10 штук.

Не оминемо увагою й ковдри та пледи, які стануть у нагоді холодними зимовими вечорами. За теплу широку ковдру сьогодні доведеться викласти від тисячі гривень і значно вище – ціни варіюються у широкому діапазоні, в залежності від виробника, розміру та якості наповнювача.

Пледи обійдуться дешевше – ціни на них стартують від 250 гривень за найпростіші зразки з флісу.

Найдешевші павербанки сьогодні коштують від 300 гривень. За таку ціну у інтернет-магазинах можна знайти навіть варіанти із заявленою потужністю 10000 mAh (якщо якість приладу відповідає заявленій, такої потужності має вистачити на 3 повні зарядки телефону). Втім, не радимо вам купувати найдешевші зразки – як правило, невідомі китайські бренди не гарантують показники, зазначені на упаковці, і такий павербанк швидко виходить з ладу. Недорогий та більш-менш якісний прилад можна сьогодні придбати за тисячу гривень.

Виходячи з цих цін, базовий бюджет на закупівлю двох упаковок свічок, двох гірлянд, чотирьох упаковок батарейок (аби забезпечити їхню стабільну роботу), павербанка та теплої ковдри на сьогодні складе від 3000 гривень.

…Ринок наразі насичений різноманітними приладами, які зможуть хоча б трохи полегшити життя в умовах відключень електроенергії. І хоча ніхто не може достеменно передбачити, яким буде прийдешній осінньо-зимовий сезон, і чи проведемо ми його в темряві та холоді, готуватися варто до найгірших сценаріїв, аби вони не застали нас зненацька. До того ж, ціни поки що не кусаються – але із першими обстрілами української енергосистеми усе може швидко змінитися.

Альона Кириченко