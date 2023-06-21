У частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів відбуваються екстрені відключення.

В Києві через аварію в мережах компанії НЕК "Укренерго" знеструмлено 100 тисяч споживачів в різних районах столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Телеграм-каналі.

"По Києву відключено 100 тис. споживачів. Причина та строки ліквідації аварійної ситуації уточнюється. Слідкуйте за наступними повідомленнями", - зазначили в компанії.

В компанії ДТЕК повідомляють, що у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК "Укренерго".

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"Відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі. Про час відновлення електропостачання повідомимо додатково", - пояснила прес-служба.

Крім того, в ДТЕК також повідомили, що у Бучанському районі Київської області так само відбуваються екстрені відключення світла за розпорядженням НЕК "Укренерго".

В компанії "Укренерго" зазначили, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням енергоживлення.

"У високовольтних мережах центрального регіону НЕК "Укренерго" виникли ускладнення в роботі. Диспетчерський центр Укренерго застосував екстрені відключення в деяких районах Києва та Київській області, триває ліквідація наслідків аварійної ситуації", - повідомила прес-служба.

Відключення світла у Києві - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 червня у Києві без світла були мешканці Оболонського та Подільського районів, а також Троєщини.

В ДТЕК повідомили про аварію. Зокрема повідомлялося, що чотири високовольтні підстанції аварійно знеструмлювалися. Еергетики оперативно перемкнули киян на резервні джерела живлення, тому світло в домівки повернулося о 8:12.

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