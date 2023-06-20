Частину коштів, яку сплачувала держава, тепер потрібно буде збирати з населення.

Підвищення тарифів на світло для населення зменшить фінансове навантаження на державних виробників електроенергії. Про це сказав генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в Facebook.

За його словами, населення навіть після підвищення купуватиме електрику значно дешевше ніж вона реально коштує.

В якості прикладу він навів Дніпропетровську область, де фактична ціна електрики для постачальника 5 грн 44 коп. за кіловат-годину. При цьому населення купує електроенергію у постачальника за набагато нижчим регульованим тарифом – 1,44/1,69 грн до 1 червня і 2,64 грн зараз.

Коваленко пояснив, що цю різницю постачальникам універсальних послуг (таких нині 25 компаній) компенсують за рахунок доходів державних енергогенеруючих підприємств "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Враховуючи обсяги споживання населення по всій країні, ці компанії щомісяця мають сплачувати колосальні суми на покриття різниці між ринковою ціною на електроенергію та регульованим тарифом.

"Коли тариф для населення був на рівні 1,44 грн та 1,68 грн, державним виробникам доводилося компенсувати ще більшу різницю - десь 3,76 грн з кіловат-години і це приблизно 140 млрд грн на рік", - сказав він.

Гендиректор компанії нагадав, що через російську агресію виробники і так опинилися у вкрай складному становищі, адже втратили обсяги генерації та зазнали руйнувань від ракетних атак. Це тільки погіршило їх фінансову ситуацію. Всередині системи ріс борг: постачальники недотримували компенсацію, недоплачували мережам і "Укренерго", енергетична інфраструктура мала дефіцит коштів на відновлення.

"Зміна тарифу зменшить фінансове навантаження на державну генерацію. Постачальники більше доходу від цього не будуть мати, лише частину яку сплачувала держава тепер потрібно буде збирати з населення", - пояснив він.

Коваленко радить українцям, у кого витрати на ЖКХ перевищують 15% доходу подавати запит на отримання субсидії. Цього року 3,7 млн сімей зможуть їх отримати.

Тарифи на електроенергію в Україні

Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням уряду, з 1 червня тариф збільшився до 2,64 гривні за кіловат з 1,44 (при споживанні до 250 кіловат-годин) та 1,68 грн (у разі споживання понад 250 кіловат-годин на місяць).

При цьому, нічний тариф зберігається і при наявності двозонного лічильника електроенергія буде продовжувати продаватися з 50 відсотковою знижкою.

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