Поки невідомо, чому сьогодні в Києві трапилася аварія.

У вівторок зранку, 20 червня, у Києві без світла були мешканці Оболонського та Подільського районів і частково - Троєщини (Деснянський район).

У столиці о 7:47 чотири високовольтні підстанції ДТЕК "Київські електромережі" аварійно знеструмлювалися. Клієнтів енергетики оперативно перемкнули на резервні джерела живлення, тому світло в домівки повернулося о 8:12, повідомив ДТЕК в Telegram.

"Причини аварії з'ясовуються", - зазначається в повідомленні.

Важливі новини Києва - сьогодні це варто знати

У ніч на 20 червня росіяни запустили по українській території десятки безпілотників. Київська влада повідомила, що у повітряному просторі навколо столиці України було виявлено і знищено майже 20 повітряних цілей супротивника.

Пізніше стало відомо, що на фоні атаки дронів у київському метро виникли проблеми з оплатою проїзду - не працювали комплекси самообслуговування.

Вас також можуть зацікавити новини: