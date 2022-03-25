Прийняті ЄС санкції проти РФ були ретельно підготовлені, країни ретельно обговорювали, які санкції матимуть найбільший ефект.

Канцлер ФРН зазначив, що договори на поставку передбачають оплату в доларах або в євро.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції в Брюсселі після зустрічі лідерів G7.

"Скрізь є жорсткі контракти, в яких валюти, якою проводиться оплата, є частиною контракту. І це те, що діє зараз. І там в основному євро або долар. Ми повинні виходити з цього", - сказав він.

Канцлер додав, що прийняті ЄС санкції проти РФ були ретельно підготовлені, країни ретельно обговорювали, які санкції матимуть найбільший ефект.

"Ми бачимо, що ці заходи дуже ефективні, і ми розвиваємо їх постійно далі, намагаємося запобігти їх обходу. Тим не менш, це було дуже усвідомлене рішення, що через економічну структуру, яка є, і дуже високу залежність деяких країн від певного імпорту нафти, газу або вугілля, не робити цей імпорт частиною санкційного режиму", - пояснив Шольц.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Путін заявив, що Російська Федерація вирішила приймати оплату за поставлений в Європу газ в російських рублях.

Після цієї заяви спотові ціни на газ в Європі зросли на 17% - до 1340 доларів за тисячу кубометрів.

Австрійська компанія OMV відмовилася оплачувати російський газ рублями.

Латвія заявила, що не буде купувати газ з Росії за рублі, оскільки контрактом "не передбачена можливість платити в іншій валюті, крім Євро".

А прем'єр-міністр Словенії Янез Янша був ще лаконічніше:"у Європі не платитиме рублями за газ ніхто".