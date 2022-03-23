Подоляк назвав це другим кроком до ескалації конфлікту з Європою.

Відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну курс рубля почав стрімко падати. Це пов'язано з санкціями, які розвинені країни світу наклали на РФ. Два дні тому в російських обмінниках за долар просили 300 рублів. Але навіть при такому курсі купити "зелені" не вдавалося — їх просто ніде не було. Щоб хоч якось зміцнити валюту, військовий злочинець і поки що чинний президент РФ Володимир Путін пішов на відчайдушний крок. Він наказав "Газпрому" перевести всі виплати за постачання російського газу в "недружні країни" в рублі.

Відповідне доручення Путін дав на нараді з урядом. Глава РФ заявив: "Поставляти наші товари в Європейський Союз, Сполучені Штати і отримувати оплату в доларах, євро, ряді інших валют не має для нас вже ніякого сенсу".

При цьому Путін підкреслив, що зміна стосується тільки переказу коштів. Росія продовжить постачати газ відповідно до прописаних у контрактах умов. Тобто ціна і обсяги залишаться незмінними. Президент РФ доручив уряду направити в "Газпром" директиву для внесення поправок в діючі договори.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав рішення Путіна другим кроком до ескалації конфлікту з Європою: "РФ відкрила антиєвропейський фронт. Фінансовий. Путін заявив про переведення розрахунків за газ у рублі й відмову від $/€, що спровокує операційні провали, тиск на громадську думку. Це другий крок до ескалації. Перший — погрози ударами по єврологістичних центрах за допомогу Україні".

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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