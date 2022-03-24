На тлі повномасштабного вторгнення російських військ на територію України австрійська компанія OMV відмовилася оплачувати російський газ рублями, як того захотів президент країни-окупанта Володимир Путін.
В OMV продовжать платити за російський газ в євро, а не в рублях. Про це заявив керівник австрійської компанії OMV Альфред Штерн PULS 24.
"У нас немає іншої договірної бази, я не повинен робити нічого подібного", — заявив Штерн.
Переклад розрахунків в російські рублі:
22 березня 2022 року президент країни-окупанта РФ Володимир Путін доручив перевести розрахунки за постачання газу в Європу в рублі.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.