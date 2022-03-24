22 березня 2022 року президент країни-окупанта РФ Володимир Путін доручив перевести розрахунки за постачання газу в Європу в рублі.

На тлі повномасштабного вторгнення російських військ на територію України австрійська компанія OMV відмовилася оплачувати російський газ рублями, як того захотів президент країни-окупанта Володимир Путін.

В OMV продовжать платити за російський газ в євро, а не в рублях. Про це заявив керівник австрійської компанії OMV Альфред Штерн PULS 24.

"У нас немає іншої договірної бази, я не повинен робити нічого подібного", — заявив Штерн.

Переклад розрахунків в російські рублі:

22 березня 2022 року президент країни-окупанта РФ Володимир Путін доручив перевести розрахунки за постачання газу в Європу в рублі.

Війна проти України: