За наполяганням США пункт про зниження регульованої ціни на російську нафту прибрали з документу за підсумками зустрічі міністрів фінансів G7.

Провідні країни ЄС поки не можуть переконати усіх членів блоку та США знизити "стелю цін" на російську нафту з 60 до 45 доларів, повідомляє Financinal Times.

За даними видання, Єврокомісія, Німеччина та Франція хочуть включити цей пункт до 18-го пакету санкцій проти РФ, однак ця ідея поки не підтримується усіма країнами-членами ЄС. Відсутній консенсус з цього приводу і у G7.

Як зазначають джерела журналістів, на зустрічі міністрів фінансів G7 в канадському місті Банф запропонувала включити до спільної заяви чітке формулювання про перегляд "стелі цін" на російську нафту. Ця пропозиція була підтримана, зокрема Францією, Німеччиною, Італією та Великобританією, але не була включена на вимогу міністра фінансів США Скотта Бессента.

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У фінальному комюніке за підсумком зустрічі очільників фінансових відомств "сімки" зазначається, що країни-члени G7 домовилися "продовжувати вивчати всі можливі варіанти, включаючи максимальний тиск, подальше посилення санкцій", якщо не вдасться домовитися про припинення вогню.

Окремі країни ЄС, які раніше неохоче сприймали ідею обмеження цін на російську нафту, такі як Угорщина і Греція, все ще оцінюють цю пропозицію.

"Ми готові до більшого тиску на Росію з європейського боку і сподіваємося, що інші партнери будуть готові слідувати за нами", - заявила вчора речник Єврокомісії Аніта Гіппер.

Санкції ЄС проти РФ - останні новини

ЄС працює над підготовкою нового пакету санкцій проти РФ. Серед пропозицій є зниження стелі цін на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель та відключення 20 банків від міжнародної системи платежів SWIFT.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наполягає, що регульована ціна на російську нафту не повинна перевищувати 30 доларів за барель.

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