Андрій Сибіга закликав ЄС до дипломатичної мобілізації.

Європейський союз має знизити граничну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Брюселі перед засіданням Ради міністрів закордонних справ блоку.

Він зазначив, що ЄС має "вийти за межі 17-го пакета санкцій проти РФ".

"Гранична ціна на російську нафту повинна становити 30 доларів", - зауважив міністр.

Відео дня

Сибіга наголосив на необхідності посилення тиску на Росію, оскільки Путін довів, що хоче війни .

"Путін продовжує цю війну - він прагне війни. Саме тому ми маємо посилювати тиск на Росію, щоб змусити її припинити агресію… Європі необхідна повна дипломатична мобілізація, щоб стримати російську агресію та відновити мир на континенті", - додав міністр, зауваживши, що Україна не є перешкодою на шляху до завершення війни.

Санкції ЄС проти РФ - останні новини

Цього тижня ЄС запропонує міністрам фінансів G7 знизити стелю цін на російську нафту, яка постачається морем, з 60 до 50 доларів за барель в рамках нового пакету санкцій проти Москви.

ЄС готує новий пакет обмежень проти РФ, який може передбачати розширення переліку санкційних кораблів її "тіньового флоту". Під санкції також можуть потрапити банки третіх країн, які підтримують військові зусилля Москви.

Вас також можуть зацікавити новини: